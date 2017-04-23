«Слезы капают»: Лолита не сможет увидеть выпускной своей дочери из-за запрета на въезд в Украину

По словам певицы, у ее дочери Евы состоялась репетиция выпускного, который она сможет увидеть лишь на фото и видео. Лолита сожалеет из-за невозможности лично присутствовать на важном торжестве своего ребенка, указывая, что все равно будет «рядом» с ней.

В своем Instagram-аккаунте певица Лолита показала снимок своей повзрослевшей дочери. В описании она написала о проблеме, с которой ей пришлось столкнуться из-за запрета на въезд в Украину. Ее дочь Ева в этом году является выпускницей, но Лолита не сможет лично ее поздравить со столь важным этапом в жизни. «Слезы капают», - пишет Лолита о трудной ситуации.

СМИ пишут о том, что Лолита лишилась возможности посещать Украину из-за ее визита в Крым. Теперь, певица не может видеться с дочерью, которая живет в Киеве вместе с бабушкой и дедушкой. Лолита не раз опровергала слухи об аутизме своей дочери, говоря о том, что проблемы ее ребенка заключаются в последствиях недоношенности. Дочь Ева родилась на раннем сроке, от чего врачам пришлось прикладывать много усилий для ее спасения.