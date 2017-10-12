Влад Топалов открыто оскорбляет полных людей

Пост певца Влада Топалова взорвал Instagram. Исполнителя обвиняют в фэтшейминге.

На днях бывший участник группы «Smash» Влад Топалов опубликовал новый пост в своем аккаунте в Instagram, чем вызвал бурю гневной реакции своих подписчиков. В данный момент Влад Топалов наслаждается отдыхом со своей новой пассией Региной Тодоренко в столице Великобритании. Дело в том, что певец сфотографировался на фоне милой толстушки в одном из заведений Лондона и прокомментировал это фото едким замечанием: «У меня была истерика, когда я смотрел, сколько мороженого она покупала!!! Ну правда, ей-то куда?»

Реакция не заставила себя ожидать. Хейтеры сразу же обвинили певца в откровенном оскорблении человека с лишним весом – фэтшейминге. Большая часть поклонников начали заступаться за жертву насмешки: «Как можно быть таким человеком? От вас мне противно больше, чем от этой женщины», «Не ожидала такого от вас, Влад. Сами себя опозорили», - писали люди. Нашлись и те, кто оценил шутку. В защиту своего кумира они отмечали, что подобно высказываться могут лишь закомплексованные личности с пристрастием к высококалорийной еде.

Певец сильно расстроился неудавшейся шутке и в скором времени закрыл комментарии. Но обозлившихся подписчиков это не остановило. Люди продолжили высказываться на соседних постах, припоминая карьерные неудачи и пристрастие к запрещенным препаратам.