Ник Кейв назвал российскую публику дикой

Ник Кейв поделился впечатлениями от российских фанатов, назвав их дикими, в преддверии своих концертов в Санкт-Петербурге и Москве.

Рок-музыкант из Австралии приедет этим летом в Россию со своим концертом вместе с группой Nick Cave & The Bad Seeds. Исполнитель рассказал, что ему всегда нравилось выступать для российских фанатов. Он назвал публику дикой, чувствующей передаваемые мрачные мотивы, которые проходят через всю его музыку.

Ник Кейв рассказал, что на концертах в Москве и Санкт-Петербурге исполнит песни со старых альбомов и с последней пластинки «Skeleton tree». Как говорит рок-музыкант, эта пластинка, а особенно песня «Girl in Amber», для него особенные. Он чувствует с ними особую связь. Исполнитель поделился также, что ему нравятся в России не только фанаты, но и литература и кинематограф. Одним из любимых писателей Кейва является Фёдор Достоевский, в частности, его произведение «Сон смешного человека». Рок-музыкант также высказал желание поработать с российским режиссёром Андреем Звягинцевым, возможно, написать музыку для его фильмов. Ник Кейв очень положительно отзывается о творчестве Звягинцева, отмечая, что он снимает очень сильное кино.

25 июля он выступит с концертом в Санкт-Петербурге, а 27 июля в Москве. Его приезд в Россию проходит в рамках европейского турне.