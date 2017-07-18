Ким Кардашьян снова в Париже

Модель и участница реалити-шоу впервые прилетела в столицу мировой моды после скандального ограбления.

Звезда мировой величины впервые прилетела в Париж на неделю моды после громких заявлений о том, что никогда больше там не появится. Причиной такого заявление послужило ограбление знаменитости в собственных апартаментах в столице Франции в 2016 году. Проснувшись поздней ночью от шума, Ким увидела пятерых грабителей в масках, которые грозились убить ее, если та не отдаст все ювелирные украшения. Ким, ни минуты не сомневаясь, выполнила требования. Сумма похищенных ювелирных изделий составляет свыше 10 миллионов американских долларов.

В этот раз девушка выбрала более чем скромный наряд: на ней были надеты пальто и короткие шорты, на глазах – большие черные очки. Вид у Ким был расслабленный. На показах мужской моды в Париже Ким Кардашьян и Канье Уэст сидели вместе с Рианной, Беллой Хадид и сестрой Ким Кайли Дженнер.

Напомним, что Ким Кардашьян прославилась на весь мир после участия в реалити-шоу «Семейство Кардашьян». На данный момент модель является одной из самых популярных людей в социальной сети Instagram.