Тимати и Егор Крид спровоцировали пробки своими «танцами» на крыше автомобиля

Из-за грандиозного открытия салона Тимати, центральная часть Москвы в течении нескольких часов была «заложницей» пробок. Причиной этому стал поступок звезды, который вместе с Кридом и Terry залез на крышу элитной иномарки и стал разбрасывать в толпу футболки из своей линии одежды.

21 июня в Москве открылось очередное «детище» Тимати. Рэпер уже успешно реализовал себя в сфере общепита и красоты, открыв бургерные и магазины с собственной линией одежды. Теперь же. Тимати решил попробовать себя в сфере, которую уже успешно освоила его экс-возлюбленная Алена Шишкова и нынешняя пассия Анастасия Решетова.

Рэпер Тимати открыл салон красоты. По случаю праздничного открытия были приглашены звезды лейбла BlackStar, которые привлекли множество фанатов и посетителей. Однако, особый ажиотаж начался после того, как к салону подъехали две машины «Гелендваген». Из них вышел Тимати в компании Крида и нового лица лейбла – певца Terry.

Вместе они залезли на крышу машины и устроили там свои «танцы». Певцы прыгали по крыше и двигались в такт недавнему хите Крида и Тимати. Автомобиль окружили толпы поклонников, количество людей было настолько большим, что пробок и заторов было не избежать. Тимати бросал в толпу футболки своей фирмы, радуя фанатов не только своим видом, но и бесплатной одеждой. «Танцы» Крида, Тимати и Terry спровоцировали крупные заторы, чему многие автомобилисты были не рады.