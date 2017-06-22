Актриса шокировала своих фанатов публикацией снимка, на котором она запечатлена обнаженная и сидящая на зеленой траве вместе со своей подругой. Она пояснила, что это часть ритуала поклонения богу Солнца.

Известную 40-летнюю российскую актрису театра и кино Любовь Толкалину затравили за "голые" фото в День памяти и скорби. Сегодня, 22 июня, когда вся страна вспоминает начало Великой Отечественной войны и скорбит о ее многочисленных жертвах, знаменитость решила порадовать своих поклонников фотографиями интимного характера. Тем не менее, далеко не все смогли разделить ее беззаботность.

Один из пользователей сети написал в комментариях под фото: "Надо все таки уважать . Сегодня день памяти. 22 июня" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены). С ним согласились также и другие фанаты. К тому же, некоторые отметили, что такие обряды, о которых актриса написала под фото ("Солнцестояние...Солнцеворот... одеться в солнечный свет... пришел день вхождения бога Солнца в полную силу"), имеют языческие корни и противоречат христианству.

Помимо прочего, естественно, Толкалину затравили за излишнюю откровенность. "Люба вы ведь не порно звезда а актриса и вроде неплохая актриса )). Вся страна уже знает какая вы и спереди и сзади ..может такие фото лучше хранить в личном архиве ?!", "Не обязательно выставлять в инсту своё слишком личное голозадое состояние души...", - возмущенно писали они.