Гуф объяснил, почему редко видится с сыном

Страсти между бывшими супругами не утихают. Гуф записал новое виде, в котором разглашает подробности отношений с сыном.

Рэпер Гуф в своем недавно выложенном видео нелестно отзывается о бывшей жене Айзе, называя ее «стервой» и обвиняя в том, что она не позволяет часто видеться с их общим сыном Сэмом. Так выглядит послание Гуфа:

«Под хвост коту 10 лет со стервой.

Несомненно — спасибо за Сэма,

И пацан растет офигенный.

И мы бы с ним даже дружили, наверное,

Если бы не все эти мамины схемы».

Конфликт между двумя звездами российского шоу-бизнеса продолжается уже долгие годы с тех пор, как в 2014 году пара официально развелась. Особенно сильно обострились их отношения в прошлом году после того, как Алексей Долматов (настоящее имя исполнителя) побывал в гостях у Айзы и ее нынешнего мужа на Бали.

Гуф и Айза время от времени посвящают друг другу треки с провокационным содержанием: то Алексей оскорбляет мужа Айзы, то она в ответ записывает дисс на Гуфа. Каким будет ответ Анохиной в очередной раз – не известно, но девушка пообещала официально прокомментировать этот поступок бывшего мужа.