Кристина Агилера открыла голую грудь ради промо нового альбома

После шестилетнего перерыва певица выпускает музыкальный сборник Liberation и привлекает к себе внимание откровенными кадрами. Наиболее провокационный на своей странице разместил фотограф Милан Зрнич.

Ради промо нового альбома Кристина Агилера решила напомнить о своей телесной привлекательности. На опубликованном кадре она открыла голую грудь, выпустив её из мужского пиджака. Черно-белый снимок подчеркивают густые тени на закрытых глазах исполинтельницы и блестящие серьги в её ушах. Автор отметил, что фотография предназначена для обложки промо-акции.

Сама Кристина Агилера не переминула отрекламировать свой альбом на собственной странице в социальной сети. Там он показала другой откровенный кадр. Локация: пляж. Певица сидит на песке перед белым фоновым полотном. Её грудь прикрывает лишь прозрачная розова туника, через которую отчетливо проступают выдающиеся части тела. Многие обратили внимание, что Кристина Агилера несколько поправилась со времени предыдущего альбома.

Liberation состоит из 15 треков. В карьере исполнительницы он стал восьмым по счету. Некоторые из композиций записаны вместе с другими музыкантами, такими как Кейда, Деми Ловато или Андерсон Пак. Известно, что некоторые песни спродюсировал популярный рэпер Канье Уэст.



