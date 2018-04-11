Волочкова променяла бедного Лагина на олигарха, что подарил ей коня за миллион долларов

Больше о своем новом богатом поклоннике прима-балерина собирается рассказать в эфире шоу "Однажды", которое транслируется на канале национального телевидения "НТВ".

Поклонники с увлечением обсуждают новый роман известной 42-летней балерины Большого театра Анастасии Волочковой. Многие из них были шокированы, узнав, что она променяла зарабатывающего достаточно скромно Михаила Лагина на олигарха, что подарил ей коня за миллион долларов. Пока что балерина держит в секрете имя избранника, однако ее фанаты надеются, что узнают это после просмотра эфира, в котором она будет главной гостьей.

Волочкова призналась, что дорогостоящий конь стал не первым подарком, который она получила от загадочного приятеля. Тот также одарил ее кольцом с редким камнем, которое стоит около 57 миллионов рублей. Балерина призналась, что ей очень приятны оба подарка - всем известна ее любовь к езде верхом, а также к крупным украшениям.

Об отношениях с бедным Лагиным, которые закончились, по всей видимости, не очень давно, говорить Анастасия Волочкова не предпочитает. Раньше они не стеснялись говорить о том, какие жаркие отношения бытуют между ними, однако, по всей видимости, как быстро они вспыхнули, так же быстро и погасли.