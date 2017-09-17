"Паук" Троицкий хочет выдать Бузову за олигарха через секс-шоу "Коррозии металла"

Впрочем, после крымского портвейна рокер и сам может жениться на артистке. Такую возможность он высказал во время интервью.

Сергей Троицкий считает, что Ольге Бузовой необходимо выйти замуж за олигарха. Но в данный момент её статус в обществе можно описать словами президента Владимира Путина: "девушка с низкой социальной ответственностью". Поэтому предел певицы: старый iPhone, эскорт на турецком курорте или 15 тысяч рублей за ночь.

"Паук" предлагает Ольге Бузовой радикально поднять популярность среди мужчин через секс-шоу "Коррозии металла". По его словам, пьяные танцы нагишом на сцене сразу помогут выдать её за состоятельного человека. Сергей Троицкий вспоминает подобные случаи из истории рок-группы. Однажды в секс-шоу выступила неприглядная "толстушка" - и сразу же превратилась в "ломовейшую пышку". После концерта знакомые начали звонить музыкантам и спрашивать телефон девушки.

Артист отметил, что Ольга Бузова может попытаться счастья на "тусовке" рокеров. После упомянутого напитка поведение Сергея Троицкого становится непредсказуемым - "всё что угодно может получиться". Он подчеркнул, что и сам является завидным женихом. Как ни крути, а кандидат в мэры Москвы. Он предполагает, что Ольга Бузова вполне может стать первой леди столицы и заниматься своим бизнесом под покровительством влиятельного супруга. "Паук" отметил: в этом случае ведущая "будет ходить в золоте и бриллиантах".