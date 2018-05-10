«Доверие важнее»: Ведущая «Орла и Решки» раскритиковала Бузову за зарабатывание на рекламе

Знаменитость отметила, что не понимает, зачем «превращать в базар» аккаунт в Instagram.

Натали Неведрова подчеркнула – она не видит смысла агрессивной рекламы там, где владельцы аккаунтов и так далеко не бедствуют. «Мне серьёзно не понять желания быть «лицом» пяти разных салонов красоты по удалению волос на теле. За этим обманом я перестаю видеть человека, творческую личность, перестаю доверять», - отметила ведущая «Орла и Решки». Она также подчеркнула, что особенно подобное характерно для аккаунтов с очень большим количеством подписчиков.

В этом подписчики Неведровой увидели в первую очередь критику Ольги Бузовой и Ксении Бородиной. Они отметили, что заработок у этих селебрити на рекламе, судя по количеству данной в Instagram, явно важнее основной их деятельности. Сама Неведрова, подытоживая своё высказывание, подчеркнула, что ей важно качество продукта, а потому если она и станет что-то пиарить, то только то, что её саму устроит, и не станет забивать этим аккаунт.