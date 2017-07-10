Появилось видео ужина Ольги Бузовой с Дмитрием Тарасовым

В сети Интернет активно обсуждают новое видео, на котором Ольга Бузова встретилась поужинать с Дмитрием Тарасовым и его супругой Анастасией.

Долгое время после развода Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова девушка старалась скрыть свои переживания. Однако все же часто поклонники замечали, что она негативно относится и к бывшему мужу, и к его нынешней супруге Анастасии. Вот только недавно в сети появилось видео, на котором Ольга ужинает с парой так, как будто и не было никогда этой ненависти. Поклонники начали строить догадки, не улучшились ли у них отношения.

Только спустя некоторое время подписчики поняли, что на самом деле видео состоит из нарезок и Бузова не встречалась с Тарасовым и его женой. На ролике, где Ольга сидит в ресторане, она проводила время со своей подругой, а не с бывшим мужем. Подписчики пришли к выводу, что все, что они увидели, - это фейк.

Напомним, что совсем недавно Ольга писала в своем микроблоге о том, что впервые после развода испытала настоящее женское счастье. Многие решили, что таким образом девушка начинает привлекать внимание к новому ее шоу, где она станет искать свою любовь. До этого она отмечала, что на кастингах успела познакомиться с теми мужчинами, которые действительно ее впечатлили. Вот только после проблем в личной жизни из-за развода Бузова переживает, что так и не сможет открыть никому свое сердце.