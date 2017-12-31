Весь в деда: Стас Барецкий провозгласил сына Сергея Зверева своим

Российский исполнитель вмешался в телевизионный скандал семьи Зверевых, который разжигается в эфире программы "Привет, Андрей". Он раскрыл всю правду о происхождении парня.

Стас Барецкий провозгласил, что сын Сергея Зверева является его отпрыском. Он готов провести тест на отцовство и официально признать молодого человека своим наследником. Родство музыкант может подтвердить фотографией своего деда. Дескать, Сергей-младший очень на него похож. Как и на самого Стаса в детстве.

Так шоумен заявил журналистам издания "Собеседник". Стас Барецкий утверждает, что 25 лет назад у него родился мальчик. По личным причинам шансонье был вынужден оставить малыша в детском доме. Спустя время, его оттуда забрал стилист Сергей Зверев. После этого отец тщательно наблюдал за развитием своего сына через телевидение. Это было несложно, ведь "приёмный" отец часто выводил сына на публику и даже привлекал к съёмкам собственного шоу "Звезда в шоке".

Долгое время Стас Барецкий попросту радовался хорошим отношениям в семье. А потом в эфир вышел выпуск ток-шоу, который возмутил его. Музыканта отметил, что звонил Сергею Звереву и осуждал за весь конфликт, который может нанести "пацану травму". Он поддерживает брак в молодом возрасте и жалеет, что упустил свой шанс в 17-18 лет. По его мнению, хорошо иметь взрослого сына к сорока годам - есть на кого опереться.

Теперь Стас Барецкий хочет лично поговорить с Сергеем-младшим и попросить прощения. Он надеется, что парень сможет простить его за поступок давних лет.

Ранее Стас Барецкий присоединился к обсуждению другого громкого события из мира шоу-бизнеса. Он прокомментировал развод своего коллеги по группировке "Ленинград" Сергея Шнурова и заявил, что супруга музыканта Матильда ушла именно к нему, что и стало причиной разрыва.