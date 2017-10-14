«Мечта сбылась»: Ксения Собчак порадовала фанатов появлением в «Вечернем Урганте»

Телеведущая Ксения Собчак наконец стала гостьей программы Ивана Урганта на Первом канале, чем немало поразила своих поклонников, которые, в свою очередь, стали гадать: зачем она там вообще.

Мечты о появлении Ксении в этой программе появились у её фанатов с тех пор, как первый выпуск вышел в эфир. Понаблюдать за ожидаемым диалогом между Собчак и Ургантом можно уже 21 июня, но подсказок о том, что же станет предметом обсуждения, Ксения не оставила. На этом поприще отлично разгулялись фанаты телеведущей, вспоминая все последние громкие скандалы Собчак.

Поклонники предполагают, что в программе затронут темы оскорбления Анастасии Решетовой, частая реклама (или пропаганда, как это называют пользователи Сети) алкогольных напитков. Также звёзды должны обсудить пародии на Ксению Собчак, сделанные Иваном Ургантом во время предвыборного обращения телеведущей и интервью Юрию Дудю. Поклонники отметили, что рады любому появлению Ксении в «Вечернем Урганте», а на случай экстренных ситуаций предложили под рукой иметь стакан воды, чтобы выплеснуть его ведущему в лицо.