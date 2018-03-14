Лена Миро подняла на смех способы снятия стресса невестой Тимати

Одним из любимых развлечений топ-блогера Лены Миро является составление психологических портретов своих «жертв». Недавно на ее острый язык попалась Анастасия Решетова – невеста репера Тимати.

Анастасия имела неосторожность упомянуть, что иногда она испытывает стресс. А также поведала о методах, с помощью которых борется с ним. В частности, езда на скоростном «Феррари». Миро не оставила без внимания эти способы снятия стресса. Лена справедливо замечает, что гонять по городу на огромной скорости, не обращая внимания на светофоры – не борьба со стрессом, а преступление. Она подняла на смех очевидные последствия такого анти-стресса. Блогер уверена, что возможные последствия не пугают невесту Тимати, ведь она надеется выйти сухой из воды, не стесняясь публиковать видео гонок в интернете. «К сожалению, вот в таком мире мы и живём», - резюмирует Миро.

Больше всего Лену смущает тот факт, что у девушки вроде Анастасии, может случиться стресс. По мнению Лены, стресс – удел людей высокоорганизованных, рефлексирующих, мыслящих. «Ну, скажите сами, какой нафиг стресс возможен у женщины, которая спит с Тимати? Насморк и триппер - вот и все её возможные заболевания» - чеканит блогер и добавляет парочку дежурных скабрезностей. «Как лечить таких?» - задается вопросом Лена.