"Как у нищих": Максим Галкин и Алла Пугачева показали, чем питаются

В микроблоге у Максима Галкина появилась новая публикация, где можно увидеть и его супругу Аллу Пугачеву.

В видео Максим демонстрирует подписчикам шпроты и вовсю расхваливает их. После этого он переводит камеру на Аллу Борисовну, которая спокойно кушает одну морковь. Ролик закончился радостью Галкина из-за того, что принесли "Беллини". Подписчики удивились такому и комментарии под записью Галкина очень разные.

Нашлись те, кто пишет о том, что стол у юмориста и певицы, "как у нищих". Также подписчики советовали звездной чете скушать что-то получше. Например, картошечку в мундире с огурчиком. Однако большинство поклонников попросили Максима не соблазнять Аллу шпротами и заметили, как Пугачева целеустремленно придерживается своей диеты.

Напомним, что недавно Максим Галкин в одном из своих интервью рассказал об интимной жизни с Пугачевой. Поклонники всегда считали, что секса у пары нет. Галкин же опроверг эти домысли: он подчеркнул, что кроме разницы в возрасте больше ничего не отличает их от других пар, а секс в семье присутствует.