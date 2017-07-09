Максим Виторган не голосовал за Ксению Собчак на выборах

Побывав в роли гостя на радио "Говорит Москва", он признался ведущим шоу "Бла-бландинки", что не стал поддерживать президентские амбиции супруги.

Известный российский актер, режиссёр-постановщик, а также супруг Ксении Собчак Максим Виторган не голосовал за нее на выборах президента России. Об этом он искренне поделился с двумя очаровательными ведущими радиошоу "Бла-бландинки". Туда его пригласили в роли гостя, и он любезно поделился подробностями взаимоотношений с супругой.

Пользователи сети не смогли понять такой поступок Виторгана, назвав его неуважительным по отношению к Собчак. По их мнению, мало кто верил, что именно она победит на выборах, однако кто как не муж мог поддержать ее в ответственный момент.

Помимо этого, Максима Виторгана осудили за флирт с молодыми ведущими радиошоу. Послеэфирных фотографий не оказалось в его личном профиле Instagram, однако они оказались в распоряжении у СМИ. На ним запечатлено, как актер смеется и обнимается с девушками.