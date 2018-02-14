Шнуров поймал Матильду на измене и решил развестись

Поводом для разрыва пары послужила супружеская неверность. И не музыканта, как предполагалось, а его благоверной. Об этом СМИ рассказал инсайдер среди окружения семьи.

Ранее Сергей Шнуров на своей странице в Instagram объявил о разводе со своей женой Матильдой. Супруги почти месяц проводят время порознь, однако до сих пор скрывают причины своего разрыва. Поклонникам рокера остается лишь строить версии. А ведь многие заметили положительный эффект Матильды, который девушка оказала на мужа за восемь лет брака.

Источник утверждает, что весной некие "доброжелатели" рассказали Сергею Шнурову об измене. Они сообщили и место встречи, и личность любовника. Лидер группы "Ленинград" лично отправился в указанный отель, чтобы проверить информацию. И поймал Матильду за интимным занятием с их общим знакомым. Сначала Матильда гордо призвала к собственной независимости, однако вскоре признала вину и начала выпрашивать прощение. По данным инсайдера, последние полгода отношения в семье были очень нестабильными. А после измены Сергей Шнуров и вовсе решил развестись, не в силах справиться с эмоциями.