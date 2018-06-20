Валерий Меладзе спрыгнул с яхты для зрителей

Популярный певец Валерий Меладзе опубликовал в своем микроблоге кадры со своего отпуска, чем порадовал поклонников.

На странице Валерия Меладзе в микроблоге появился ролик, сделанный во время отпуска Валерия Меладзе. В кадре он прыгает с яхты, а также можно заметить Константина Меладзе, который робко за этим наблюдает. В подписи Валерий признался, что этот прыжок с яхты он посвятил своим зрителям для того, чтобы они поняли, что примерно такие же ощущения он получает тогда, когда выходит на сцену и выступает для всех своих поклонников.

Подписчики стали не только желать удачи в творческой жизни, а и отмечать, что в свои годы Валерий Меладзе отличается хорошей физической формой. Предполагают, что на отдых он отправился не только с братом, а и со своей женой, Альбиной Джанабаевой.

Напомним, что о романе Альбины Джанабаевой, экс-солистки трио "ВИА ГРА", и Валерия Меладзе слухи ходили давно. Однако только в 2014 году, когда Валерий окончательно развелся с женой, он вступил в брак с Альбиной. Спустя много лет пара призналась, что у них есть общий сын Константин, который родился еще в 2004 году. Спустя десять лет, в 2014 году, Альбина подарила супругу второго ребенка - мальчика по имени Лука.