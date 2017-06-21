Lucasfilm остановила работу над спин-оффами «Звездных войн» после провала «Хана Соло»

После провала эпизода «Хан Соло» режиссеры планируют прекратить работу над сольными проектам о героях «Звездных войн».

Студия хочет сконцентрировать свои силы на создании девятого эпизода, а также на следующей трилогии, за разработку которой взялся Райан Джонсон. Аналогии «войн» сразу имели провальные предпосылки, например: Дж. Транк выбыл из проекта со скандалом, а режиссера Гарета Эдвардса отодвинули, дав шанс Тони Гилрою. Режиссеров «Хана Соло» Фила Лорда и Кристофера Миллера уволили, фильм «доводил до ума» Рон Ховард.

Восьмой эпизод «Звездных войн: последние джедаи» наоборот имел хороший старт. Фильм окупился еще до кинопремьеры, на предпоказу было собрано 45 млн долларов. Внушительная цифра помогла фильму оказаться в рейтинге прибыльности среди предпремьерных показов.