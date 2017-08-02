Криштиану Роналду сделал предложение возлюбленной перед матчем на ЧМ-2018

Во время матча сборных Португалии и Марокко 24-летняя подружка богатого футболиста Джорджина Родригес показала на камеры внимательных папарацци кольцо на безымянном пальце, которое, вероятно, указывает на помолвку.

Известный 33-летний португальский футболист Криштиану Роналду сделал предложение своей возлюбленной, испанской танцовщице и модели Джорджине Родригес, перед матчем на ЧМ-2018. Об этом активно пишут как российские, так и зарубежные таблоиды.

Выводы сделали поклонники пары, которые видели на руке танцовщицы помолвочное кольцо. Его можно рассмотреть довольно тщательно на сделанных ими фотографиях. Так, видно, что оно содержит большой бриллиант. Джорджина Родригес активно поддерживала своего возлюбленного Роналду во время матча, так что кольцо удалось запечатлеть с разных позиций. В сети шутят, что именно это помогло ему забить решающий гол в игре с командой Марокко.