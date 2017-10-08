«Дряхлая» фигура 52-летнего Валерия Меладзе удивила фанатов

Совсем не спортивное тело певца не помешало ему совершить прыжок с крыши яхты прямо в воду.

Валерий Меладзе решил отдохнуть вместе с братом Константином и женой Алиной Джанабаевой в Манароле, Италия. Сначала поклонников удивила супруга артиста, показав роскошную фигуру в купальнике. Далее и сам певец, имея гораздо более «дряхлое» тело в силу 52 лет, продемонстрировал, на что способен. Валерий Меладзе порадовал фанатов настоящим экстримом – прыжком с крыши яхты.

В подписи под роликом, выставленным в Сети, певец пояснил, что перед выходом на сцену у него примерно такие же чувства. Интернет-пользователи похвалили спортивные таланты Валерия Меладзе, отметив, что ему самое место в сборной России. Что касается выступлений, то фанаты посоветовали певцу приезжать на место за пару часов до начала концерта – тогда волнений будет значительно меньше.