Поклонники Цоя организовали памятный концерт в Тамбове

Сегодня, 21 июня, все любители группы «Кино» будут вспоминать День рождения главного солиста. Акустический вечер пройдет в рамках марафона летних концертов «Музыка города Н».

Все фанаты Виктора Цоя соберутся на набережной возле Дворца спорта, чтобы почтить память любимого исполнителя песнями и игрой на гитаре. Организатор концерта – Алексей Савенков – планирует исполнить не только известные хиты артиста, но и вспомнить менее популярные песни.

Во Владикавказе появился новый Цой – 22-летний Алан Хадзагаров. Молодой человек уже имел определенные достижения, но как реп-исполнитель, однако, Алана сравнивают с солистом «Кино». В Осетии молодой артист провел уже пару концертов, куда пришло более полутысячи человек. Новоиспеченный Цой уже привлек внимание продюсеров.