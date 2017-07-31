Пол Маккартни анонсировал дату выхода нового альбома

Пол Маккартни рассказал, что уже в сентябре его сольный альбом с интригующим названием «Egypt Station» выйдет в свет. По словам композитора, каждая из песен альбома будет новой «станцией», что объясняет название альбома.



Премьера альбома состоится осенью текущего года на лейбле Capitol Records. Предварительно экс-участник музыкальной группы TheBeatlesобнародует два сингла «I Don’t Know», характеризующийся как душевная печальная баллада, и «Come On To Me» зажигательный рок-хит. Пол Маккартни признался, что на их написание его вдохновила обработка юбилейного переиздания альбома «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band», выпущенного в 1967 году группой Beatles.

На данный момент об альбоме, в который войдут 14 композиций, известно очень мало. Например, над пластинкой работал продюсер Грег Кёрстинг, получивший премию «Грэмми» 4 раза. О сотрудничестве с ним Пол Маккартни сообщил в интервью для BBC в 2017 году.