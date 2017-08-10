"Используют, как пешек": Питт не позволил двум детям сниматься вместе с Джоли в "Малифисенте-2"

Скандал голливудской семьи набирает новые обороты из-за карьеры звездной мамы. Об этом пишет издание US Magazine.

Бред Питт недавно добился в суде больше времени для общения со своими детьми. До этого его экс-супруга держала ситуацию в своих руках и жестко контролировала любые контакты наследников с отцом. Суд Лос-Анджелеса пересмотрел жесткие требования Анджелины Джоли и под страхом лишения родительских прав обязал позволить детям видеться с актером определенное количество часов в день и без надзора посторонних лиц.

Тем временем Анджелина Джоли занята съёмками фильма "Малифисента-2" в Великобритании. Знаменитость хотела привлечь к проекту двух детей: 9-летнего Нокса и 12-летнюю Шайло. Они должны были перенять опыт своей сестры Вивьен, которая в 2014 году появилась в первой части картины.

Близкий к семье источник утверждает, что Брэд Питт не позволил снимать Нокса и Шайло, отказавшись подписывать соответствующий документ. Актер убежден, что малышей "используют, как пешек". После этого отношения между родителями испортились ещё сильнее - они отказываются идти на контакт.