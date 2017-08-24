"Дни его сочтены": Андрей Разин объявил о тяжелом состоянии Евгения Осина

Продюсер российской группы "Ласковый май" утверждает, что у исполнителя отказывают органы и отдельные части тела. Такую информацию он разместил на микроблоге в Instagram.

Андрей Разин с сожалением объявил о чрезвычайно тяжелом состоянии здоровья музыканта. По его словам, Евгений Осин сильно пьет и находится буквально "на грани смерти".

Андрей Разин сообщает, что у певца не работают ноги, сильные проблемы с почками и гниет рука. Он категорично подытожил "Дни его сочтены".

Евгений Осин страдает от алкоголизма многие годы. Недавно Дана Борисова рассказала, что Евгений Осин упал с мотоцикла и сломал себе руку. Из-за пьянства артист не обратился за медицинской помощью и запустил травму. Тогда гостья привезла доктора к Евгению Осину, который взглянул на конечность и обнаружил опасные симптомы, которые могут привести к ампутации. Сам певец не дал осмотреть руку и сделать рентген.

Что касается алкоголя, то Евгений Осин, по словам близких, не признает своей проблемы. Звезду эстрады даже отправляли на лечение в Таиланд, где не так давно помогли Дане Борисовой. Но Осин не выдержал реабилитации и сбежал из клиники.



