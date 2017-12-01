Обнаженная Селена Гомес снялась в жутком клипе подруги

Американская певица согласилась принять участие в необычном творческом проекте своей приятельницы Петры Коллинз. В своем Instagram та уже показала отрывки сюрреалистической картины, запечатленной на видео.

Известная 25-летняя американская певица и актриса Селена Гомес снялась в жутком клипе подруги и одногодки, канадской художницы, режиссера и фотографа журнала Rookie Петры Коллинз. В СМИ уже упомянули о том, что после просмотра готовящегося видеоролика вполне возможно, что зрителям будут сниться кошмары. Все дело в том, что клип напоминает полотна художников, работающих в стиле сюрреализм, однако в данном случае позировала обнаженная Гомес.

Материалы были опубликованы на личной странице фотохостинга Петры Коллинз. Можно заключить, что это лишь отрывки из целой работы, которая в полном виде будет представлена позже. Стоит отметить, что в аккаунте подруги Селены Гомес достаточно подобных работ, которые могут вызывать у зрителей неоднозначные чувства. Кому-то они могут показаться ужасающими, а кого-то могут привлечь.