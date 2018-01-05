Ольга Бузова рассказала о своем женском счастье

В своем микроблоге певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала новое фото с достаточно интригующей подписью.

Девушка написала поклонникам о том, что наконец-то испытала женское счастье. По словам ведущей, такие эмоции отличались от впечатлений после удачного концерта или получения какой-либо награды. Также она призналась, что давно такого не испытывала и от этого ей даже становится не по себе. Поклонники полагают, что речь идет о влюбленности или яркой интимной жизни. Однако большинство полагают, что дело просто в том, что Ольга уже начинает пиарить свой будущий проект, где собирается искать мужчину своей мечты. В любом случае, подписчики рады за свою любимицу.

Напомним, что недавно Ольга Бузова рассказывала о своем новом проекте, где из множества мужчин она выберет того самого. По словам певицы, она уже успела встретить на кастингах тех молодых людей, которые ее по-настоящему поразили. Она отметила, что много мужчин пришли именно за отношениями, а не за ее деньгами или популярностью. Однако Бузова все же боится, что из-за того, как она переживала развод, она так и не сможет открыться никому из достойных ухажеров.