Сдала позиции: Постаревшая Моника Беллуччи шокировала поклонников

Итальянская киноактриса и модель Моника Беллуччи значительно сдала позиции, утверждают поклонники. Недавно знаменитость расстроила фанатов своим постаревшим внешним видом.

53-летняя Моника Беллуччи на днях неприятно удивила своих поклонников. Актриса появилась на публике с большими синяками под глазами и явными возрастными морщинами. Пользователи Сети были шокированы, как знаменитость могла так быстро состариться и потерять прежнюю красоту. В социальных сетях Беллуччи посоветовали сделать подтяжку лица, чтобы вернуть свежий вид.

Сама актриса никак не прокомментировала свой внешний вид. Напомним, ранее Моника Беллуччи заявляла, что предпочитает естественное старение без подтяжек и уколов ботокса.