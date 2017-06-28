"Ранетка" Елена Третьякова потеряла сознание из-за ринопластики

Экс-солистка подростковой рок-группы, а теперь - блогер, отчиталась в Instagram о восстановлении после пластической операции.

Елена Третьякова несколько дней назад легла под нож хирурга из-за проблем с носовой перегородкой. Сразу после прибытия домой знаменитость опубликовала фотографию с повязкой и поблагодарила подписчиков за поддержку.

А в среду бывшая "Ранетка" рассказала о первом осмотре носа после ринопластики. Она заявила, что потеряла сознание. Медики привели Елену в чувство уколом, взяли кровь на анализы и отправили на больничный с постельным режимом. Доктор обратил внимание на слабость и худобу пациентки. А вот сама Третьякова напомнила поклонникам, что недавно весила 70 килограмм. Подробности операции и лечения она пообещала раскрыть на своем Youtube-канале KURAGA.



