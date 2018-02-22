Светлана Лобода снова удивила поклонников фигурой после родов

Совсем недавно популярная украинская певица Светлана Лобода родила дочь. В микроблоге она опубликовала новый снимок, удививший поклонников.

На фотографии Светлана Лобода позирует в черном костюме, который облегает ее стройное тело. Образ она дополнила пиджаком и сумочкой в тон. Также нельзя не заметить то, что живота после родов у девушки уже нет. Подписчиков певицы удивило то, в какой форме находится певица. Многие стали сыпать предположения, что для того, чтобы выглядеть хорошо после родов, Светлана носит корсеты. Однако большинство пользователей отметили, что выглядит она шикарно. Нашлись те люди, которые подчеркнули худобу Светланы и посоветовали не худеть больше, а оставаться в такой форме.

Напомним, что имя отца своей второй дочери Светлана Лобода не раскрывает. Однако она призналась журналистам, что имя ребенку выберет именно он. Также певица рассказала журналистам, что все то время, когда она посещает мероприятия, у ее дочери есть запас грудного молока. Так Светлана заботится, чтобы питание ребенка было здоровым.

Еще во время беременности Лобода удивляла поклонников. Она активно выступала, а на девятом месяце беременности и вовсе сняла музыкальный клип. Поклонники отмечали, что трудолюбия ей не занимать.