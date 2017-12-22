Егор Крид признал шоу "Холостяк" постановкой и высмеял искренность Клюкиной

Девушка победила в финале, однако, как кажется, серьезные отношения между ними так и не завялись. Между тем, при каждом удобном случае певец лишь поднимает над ней смех.

Популярный 23-летний российский сольный певец Егор Крид через пародию признал шоу "Холостяк" постановкой и высмеял искренность победительницы проекта Дарьи Клюкиной. Вовсю это обсуждают его поклонники, так как он подал неоднозначный повод для разговоров, разместив занятный пост в своем личном профиле фотохостинга Instagram.

В его ленте появились несколько отрывков из одной видеозаписи, которую подготовил блогер и пародист Илья Шабельников, более известный в сети под прозвищем Сатир. Он подготовил пародию на телепередачу "Холостяк", по ходу которой через песню в шутливой форме рассказал о настоящих сексуальных наклонностях Крида, а также высмеял шоу. С сарказмом он показал, что многие девушки верят в искренность и правдивость и тут же, находясь в роли певца, "укрыл" матом актрису, исполняющую роль Дарьи Клюкиной.