Егор Крид признал шоу "Холостяк" постановкой и высмеял искренность Клюкиной
Девушка победила в финале, однако, как кажется, серьезные отношения между ними так и не завялись. Между тем, при каждом удобном случае певец лишь поднимает над ней смех.
Популярный 23-летний российский сольный певец Егор Крид через пародию признал шоу "Холостяк" постановкой и высмеял искренность победительницы проекта Дарьи Клюкиной. Вовсю это обсуждают его поклонники, так как он подал неоднозначный повод для разговоров, разместив занятный пост в своем личном профиле фотохостинга Instagram.
В его ленте появились несколько отрывков из одной видеозаписи, которую подготовил блогер и пародист Илья Шабельников, более известный в сети под прозвищем Сатир. Он подготовил пародию на телепередачу "Холостяк", по ходу которой через песню в шутливой форме рассказал о настоящих сексуальных наклонностях Крида, а также высмеял шоу. С сарказмом он показал, что многие девушки верят в искренность и правдивость и тут же, находясь в роли певца, "укрыл" матом актрису, исполняющую роль Дарьи Клюкиной.
Есть юмор, который, по сути, не юмор, а оскорбление, за который я не прочь и ебальник разбить. А есть очень талантливые пародии и эта одна из лучших! Я угарал просто в голос;))) @satyrshow Сатир - красавчик!