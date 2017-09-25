Дана Борисова в ужасе от запоя Евгения Осина, которому хотят ампутировать руку

Телеведущая решила навестить его, когда увидела видеозапись, где он абсолютно голый валяется на полу. В ходе интервью она рассказала, в каком состоянии он находится сейчас.

Известная телеведущая и пациента реабилитационного центра в Таиланде, сумевшая победить свою алкогольную зависимость, Дана Борисова в ужасе от запоя певца Евгения Осина, которому врачи хотят ампутировать руку. Накануне в своем личном профиле фотохостинга Instagram она оставила пост о том, как ездила домой к 53-летнему исполнителю, а в интервью для отечественных СМИ рассказала о результатах поездки.

Борисова рассказала, что вновь сотрудничала телеведущим Андреем Малаховым. Вместе они снимали кадры для его шоу "Прямой эфир". Хотя, по словам знаменитости, с самого утра он был уже пьян, по кадрам понятно, что он с удовольствием провел время вместе с бывшими коллегами. Тем не менее, к журналистам он по-прежнему относится недоброжелательно, говоря о том, что это они "записали" его в алкоголики из-за своей "продажности".

Тем не менее, денег на дальнейшее проживание у него нет. От проданного им гаража за три миллиона не осталось ни копейки. Ранее он купил мотоцикл за один миллион, но теперь не помнит, куда дел оставшиеся деньги. Именно с него он упал и теперь имеет проблемы с рукой. Доктора утверждают: из-за того, что он отказывается с ними сотрудничать, у него началось нагноение. В будущем может сложиться так, что его руку просто ампутируют.