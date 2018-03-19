Анна Цуканова-Котт сообщила о рождении второго ребенка

Актриса считает себя "самой счастливой на свете" и безмерно радуется дочери. Такую новость она разместила на своей странице в Instagram.

Анна Цуканова-Котт о рождении второго ребенка своим поклонникам сообщила сама. Судя по радостному настроению, и артистка и её малышка чувствуют себя хорошо. Вероятно, совсем скоро они отправятся домой.

Знаменитость пишет, что семья пока не придумала имя для своего нового члена. Позднее она опубликовала новый пост, где рассказала о сложном выборе женских имен. Чтобы облегчить себе задачу, Анна обратилась к подписчикам с просьбой предложить несколько вариантов.

Тем временем пользователи социальных сетей бурно восприняли информацию о рождении девочки. Они поздравляют актрису и её маленькую дочку, желают им всяческих благ, а также предлагают возможные имена для младенца. Некоторые обратили внимание, что 20 июня именины у Валерии. По их мнению, будет логично назвать девочку именно так.

Анна замужем за режиссером Александром Коттом, которого впервые повстречала ещё в семилетнем возрасте на очередных съёмках. Спустя долгое время будущие супруги встретились и завязали роман. Десять лет назад у пары родился первенец Михаил, фотографии с которым звезда кино регулярно публикует на своем микроблоге.



