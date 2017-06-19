Куртку Анджелины Джоли с фильма «Лара Крофт» выставили на аукцион

Куртку американской актрисы Анджелины Джоли, в которой она снималась для кинофильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» в 2001 году, официально выставили на аукцион. Об этом передают британские журналисты.

Стало известно, что в этом году на аукционе продадут знаменитую куртку Анджелины Джоли с фильма про Лару Крофт. По предварительным данным, за уникальную вещь планируют заработать от 5 тысяч до 8 тысяч фунтов стерлингов. Организатор аукциона Дэвид Оливер утверждает, что во всем мире существуют коллекционеры, которые готовы приобрести известные вещи за крупную денежную сумму.

Сообщается, что сам аукцион состоится уже в ноябре текущего года. Также с молотка планируют продать и несколько знаковых вещей с серии фильмов «Звездные войны».