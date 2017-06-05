Ольга Бузова поддержала "Серьезные отношения"

Известная телеведущая и певица призвала россиян следить за своим интимным здоровьем.

Ольга Бузова в своем микроблоге опубликовала обращение к своим подписчикам. Она поддержала акцию от клиники "ИНВИТРО", во время которой любой желающий может прийти и сдать анализы по более низкой цене. После анализов пациенты получат результат и рекомендации от специалистов. Сама Ольга, по ее словам, регулярно сдает анализы и следит за состоянием своего организма. Она подчеркнула, что активность и ее темп жизни требует того, чтобы здоровье всегда было в норме. Акция "Серьезные отношения" действует до 30 июня.

Напомним, что сейчас Ольга занята на съемках нового шоу, где будет искать свою любовь. Ведущая призналась, что после развода ей так и не удалось построить отношения. По этой причине она решилась на смелый поступок: из множества претендентов она будет выбирать своего избранника прямо на глазах телезрителя. По ее словам, на кастингах она уже встретила несколько мужчин, которые ее впечатлили. Однако пока что девушка боится, что не сможет открыть им свое сердце.