Ариана Гранде переехала в квартиру стоимостью 16 миллионов долларов

Поклонники предполагают, что так певица решила сама себя поздравить с грядущим днём рождения.

Ариана Гранде поселилась в этой квартире вместе со своим женихом, звездой американских телешоу Питом Дэвидсоном. Апартаменты расположены на Манхэттене, из окон хорошо видно Эмпайр-стейт-билдинг. В жилье за 16 миллионов долларов есть четыре ванных комнаты и пять спален. Общая площадь – 370 квадратных метров.

Все, кто проживает в жилом комплексе, к которому относится квартира, в качестве дополнительной услуги могут посещать большой бассейн и частный IMAX кинотеатр. Купила Ариана Гранде эту квартиру или переехала туда временно, в настоящее время не известно. Однако даже временное соседство у неё будет соответствующее звезде – владельцем одних апартаментов комплекса является певец Стинг. Поклонники Арианы Гранде отмечают, что знаменитость вполне могла бы позволить себе жильё за такую стоимость, учитывая большую популярность в настоящее время и занятость в огромном количестве проектов.