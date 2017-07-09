Волочкова научила мексиканцев париться в русской бане и танцевать балет

В гости к российской балерине приехали журналисты из Мексики, которые тут же получили ценный урок. Некоторый моменты общения с латиноамериканскими СМИ знаменитость показала на своей странице в Instagram.

Во время съёмок документального фильма, Анастасия Волочкова повела мексиканцев в свою авторскую баню. Там она забралась на верхнюю полку и научила гостей париться в лучших традициях русской культуры. Звезда показала, как нужно вымачивать веник, гонять пар и даже продемонстрировала несколько ударов по-сухому. Анастасия Волочкова добавила, что в хорошей парилке нужно держать температуру в четыре раза жарче, чем на родине журналистов.

После этого балерина отметила мексиканскому телеканалу, что сама посещает баню три раза в неделю. Она предложила гостям в ближайшее время посетить её парилку и пообещала быть на традиционном шпагате. Корреспондент Чики поддержал игривое настроение Волочковой и сплясал с ней танец "Маленьких лебедей". Она доказала, что в парилке можно не только греться, но и танцевать.

Ранее Анастасия Волочкова уже неоднократно хвасталась богатым убранством и балетным стилем своей домашней бани. Интерьер дополняют музыкальные и драматические элементы, выполненные из дерева. например, деревянные пуанты на стене.



