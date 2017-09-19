«Вечерний Ургант» снимает новый клип в парке Москвы

Команда телепередачи «Вечерний Ургант» начала собирать людей, для участия в съемках музыкального видео. Неизвестно, о чём будет именно пародийный клип, однако в нём смогут принять участие все желающие, кто пройдёт отбор.

На официальной странице шоу в Instagram появилась информация о том, что 21 июня в одном из парков Москвы пройдут съемки музыкального видео, которое покажут в рамках телепередачи. При этом, для того, чтобы принять участие необходимо просто отправить фотографии на указанную в текст электронную почту. На снимках надо показать, в какой одежде придут на съемку её будущие участники. В тексте указали, что одежда должна быть по-настоящему летней и яркой, отображающей настроение времени года. Единственным запретом оказался черный цвет, который полностью исключит шансы на участие.

Съемки в клипе от телепередачи могут стать прекрасной возможностью появиться в видео, которое наберёт множество просмотров и лайков, как и все проекты «Вечернего Урганта». Одним из самых ярких примеров успеха является музыкальный ролик «Цвет настроения синий», который просмотрели более 35 миллионов раз. Кроме этого, клип породил множество пародий, что только доказывает его популярность.