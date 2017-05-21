Сергей Зверев рассказал о смерти российского ведущего

В своем микроблоге Сергей Зверев поделился со своими подписчиками трагичным известием.

Популярный стилист и ведущий Сергей Зверев рассказал о том, что в Колумбии умер российский ведущий Андрей Бородин. По словам Сергея Зверева, 23-летнего парня не стало еще в мае, вот только родственники и знакомые узнали о его смерти только сейчас. Выяснилось, что у молодого человека начались серьезные проблемы с его бизнесом. Для того, чтобы избавиться от депрессивного состояния, Андрей решил отправится в путешествие по жарким странам. Именно во время его отдыха в Колумбии ему в отеле нанесли сильный удар по голове, отчего он умер.

На своей странице в микроблоге Сергей Зверев опубликовал фото умершего в черной рамке. Многие подписчики стилиста отметили, что даже не слышали раньше о таком человеке, как Андрей Бородин. Оказалось, что парень был начинающим ведущим и артистом, а сам Зверев дружил с ним и часто помогал ему в организации его мероприятий.