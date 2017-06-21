"Злоупотреблял": звезда российских сериалов Юрий Ароян умер в возрасте 67 лет

19 июня актера нашли мертвым в его собственной квартире на Почтамтской улице в Санкт-Петербурге. Об этом близкие актера пишут в соцсетях.

Грузинский артист Юрий Ароян ушел из жизни в возрасте 67 лет. Причина его смерти пока неизвестна. Коллеги знаменитости Марк Портной и Татьяна Муртазина на своих страницах разместили скорбные публикации. Последняя пожелала своему другу вечного покоя и "Царствия небесного". Она отмечает, артист при жизни был жизнерадостным, добрым и светлым человеком.

Как пишут городские СМИ со слов соседей, покойный накануне смерти злоупотреблял алкогольными напитками. По данным источников, полицейские нашли в жилище Юрия Арояна оружие, однако не выявили признаков насильственной смерти.

Ушедший из жизни прослыл звездой российских сериалов. Преимущественно, на бандитскую тематику. Так большую славу и признание продюсеров Юрию Арояну принесла роль авторитета в проекте "Улицы разбитых фонарей". Он также появлялся в "Бандитском Петербурге", "По имени Барон" и "Агенте национальной безопасности".

К сожалению, его карьера в кинематографе не была такой успешной. Впервые Юрий Ароян появился на больших экранах в 1978 году в картине "Молодая жена". Сначала его даже не указывали в титрах из-за значимости ролей. Лишь в 1982 голу его вписали, как спутника женщины-вамп в "Старых ритмах" режиссера Михаила Ершова. Относительно значимого персонажа он сыграл лишь в армянском фильме "Тайный советник", который вышел в 1989 году. После этого он ушел из кино в пользу телевизионных и театральных проектов.