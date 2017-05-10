"Легенда "Дома-2": Венцеслав Венгржановский изменился до неузнаваемости

О Венцеславе не слышали уже несколько лет, а теперь он внезапно появился на проекте. За время своего отсутствия мужчина сильно изменился, фанаты даже не сразу его смогли узнать.

На своей странице в соцсети участник "Дома-2" Илья Яббаров опубликовал совместное фото со "старичком" проекта Венцеславом Венгржановским. Он отметил, что на шоу вернулась "легенда" "Дома", а также поинтересовался, хотели бы фанаты, чтобы Венц остался в проекте. Стоит отметить, что Венгржановский не собирается принимать участие в проекте, на "Дом-2" он появился в качестве гостя.

Появлению, Венца, все конечно же обрадовались, однако их удивил внешний вид любимчика. Дело в том, что за эти годы Венцеслав сильно поправился, а также сменил прическу. Красивые кудри мужчины "канули в лету", на шоу он появился абсолютно лысым. Фанаты сразу же отметили, что жена знатно "откормила" Венцеслава, а также стали пытаться угадать, почему он состриг волосы.

Многие предположили, что это связано с тем, что девушек якобы привлекают лысые мужчины, потому Венц и изменил имидж. Другие же заметили, что летом просто жарко с такой копной волос на голове, потому Венгржановский просто на время избавился от проблемы, а уже зимой вновь может стать кудрявым.