"Просто бомба": Анна Седокова поразила поклонников фотографией в откровенном леопардовом купальнике

Российская певица продемонстрировала полуобнаженные ягодицы, отдыхая на заграничном курорте. Такой кадр она опубликовала в Instagram.

После рождения троих детей Анна Седокова совсем не потеряла свою природную сексуальность. Она в очередной раз приятно поразила своих поклонников откровенной фотографией. На этот раз, знаменитость позирует в леопардовом купальнике на фоне лазурной воды. Она обернулась через плечо и дарит зрителю белоснежную улыбку, которая отчетливо выделяется на загорелом теле.

"Просто бомба," - так описал Анну Седокову один из комментаторов. Большинство других отзывов также восхваляют красоту артистки. Некоторые даже сравнили её с американской моделью Ким Кардашьян за выдающиеся формы. Отдельных комплиментов удостоился наряд исполнительницы: "подчеркивает всё, что нужно подчеркнуть".