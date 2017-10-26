Девушка Ивана Жидкова заявила о разрыве после фото с Татьяной Арнтгольц

Лилия Соловьева, мама восьмимесячного сына артиста, поделилась переживаниями из-за разрушенной семьи. Такая публикация появилась на её странице в Instagram.

Девушка официально заявила о разрыве с Иваном Жидковым. Она пишет, что сильно боялась повторить судьбу разведенных родителей. По мнению Лилии, именно этот страх привел к тому, что теперь её малыш будет расти без полноценной семьи.

Избранница Ивана Жидкова рассказала, что "последней каплей" в их отношениях стала недавнее фото с Татьяной Арнтгольц. Актер опубликовал на своем Instagram снимок, где вместе с дочерью и бывшей супругой счастливо позируют возле дома. Он намекнул, что его коллега может стать новой соседкой. Лилия собиралась "проглотить" произошедшее, однако активные комментаторы накалили семейные страсти.

Девушка признает, что Иван и Татьяна были весьма хорошей парой. То же она может сказать и про их отношения. Поэтому Лилия благодарит бывшего мужчину за своего ребенка и лабрадора. Она надеется сохранить теплое общение ради ребенка. Теперь Лилии предстоит бороться со своими гормонами и читать литературу о прощении.

Многие подписчики тяжело восприняли известие о возможном конце романа. Многие поддержали автора, напомнили о гормонах и посоветовали "не рубить с плеча". По словам комментаторов, некоторые из них также переживали тяжелый период после рождения ребенка, однако со временем всё образовалось в пользу семьи. Вполне возможно, что эмоции Лилии Соловьевой остынут, и она наладит отношения с Иваном Жидковым.



