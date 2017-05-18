Ким Кардашьян предсказала, что Кайли Дженнер станет молодой матерью

Светская львица Ким Кардашьян оказалась неплохим психологом. Как оказалось, именно знаменитость предсказала, что её звездная младшая сестра Кайли Дженнер станет молодой матерью.

Ким Кардашьян еще два года назад знала, что её сестра по материнской линии Кайли Дженнер станет мамой совсем рано. В рамках семейного реалити-шоу Ким проговорилась, что пополнение в семье Дженнер будет намного раньше, чем все этого будут ожидать. По словам знаменитости, рано забеременеет именно Кайли, поскольку Кендалл уже тогда была серьезно занята модельным бизнесом.

Поклонники были в шоке, но предсказание Ким Кардашьян сбылось. Известно, что Кайли Дженнер в 20 лет забеременела и родила своего первенца в феврале текущего года.