Дженнифер Лопес публично «затроллила» рэпера Дрейка

Это произошло во время шоу All I Have в Лас-Вегасе, знаменательном тем, что два года назад Лопес и рэпер Дрейк впервые встретились именно на его презентации

У Дженнифер Лопес достаточно песен, чтобы бесконечно перебирать их как угодно. Однако для вступления на концерте она выбрала Hotline Bling рэпера Дрейка. Исполнив из неё несколько строк, певица заявила, что это был «трофей», который она получила от бывшего парня. Криво ухмыльнувшись, звезда продолжила своё выступление, задействовав уже собственные песни. Публика поняла смысл «троллинга», оценив его аплодисментами и хохотом.

Дженнифер Лопес и рэпер Дрейк встречались два года назад. Всё началось именно с шоу певицы в Лас-Вегасе. В середине 2017 года пара рассталась, однако фанаты предполагают, что ещё не всё кончено. Во всяком случае, рэпер может продолжать думать о бывшей возлюбленной. Намёк на это проявляется в некоторых его записях в Сети, а также в творчестве. Например, в 2018 году он представил трек Diplomatic Immunity, где прямо упоминалась Дженнифер Лопес.