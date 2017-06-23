Аджелина Джоли не считает Брэда Питта хорошим отцом

Известная актриса Анджелина Джоли продолжает стараться добиться единоличную опеку над совместными детьми с Брэдом Питтом.

Недавно прошли судебные заседания по делу развода Брэда Питта и Аджелины Джоли. Суд в итоге принял решение, что оба родителя будут и дальше одинаково воспитывать своих детей: судья разрешил Питту видиться с детьми в любое время. Однако Джоли это никак не устроило.

Согласно информации инсайдеров, Анджелина готова дальше бороться за то, чтобы воспитанием детей занималась только она. Сообщают, что актриса желает, чтобы дети не общались со своим отцом и проживали исключительно с матерью. К слову, Джоли также заявляла, что не считает Брэда Питта хорошим отцом и даже не согласна с его "классической манерой воспитания".

Напомним, что СМИ заметили роман Джоли и Питта уже после съемок "Мистер и миссис Смитт". Однако тогда Питт был женат на актрисе Дженнифер Энистон. Спустя некоторое время, когда Брэд развелся с супругой, он подтвердил свои отношения с Джоли, а после этого стало известно, что Анджелина беременна от него. До сих пор причиной разрыва Дженнифер и Брэда считали именно Джоли, хотя представители "треугольника" упорно отвергали эту информацию.

Спустя годы отношений и брака в 2016 году Джоли и Питт подали на развод. Теперь Брэду снова приписывают роман с Энистон, хотя представители актеров опровергают такие предположения СМИ.