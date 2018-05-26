"Осиная талия!": Матильда Шнурова поразила внезапным похудением после развода

Поклонники заметили заметно постройневшую фигуру супруги Сергея Шнурова. Поводом для обсуждения стала фотография девушки в Instagram.

Не прошло и месяца после объявления о разводе знаменитой семейной пары. Ни Сергей, ни Матильда пока внятно не рассказали о причинах расставания. Однако досуг они уже проводят порознь. Музыкант уехал во Францию, а его бывшая возлюбленная покоряет родной Санкт-Петербург.

Недавно Матильда Шнурова прокатилась на катере вдоль берегов Невы. На речную прогулку она надела максимально приталенное платье, которое продемонстрировало заметные изменения в фигуре знаменитости. Худоба автора поразила подписчиков страницы. Многие восхищенно похвалили Матильду за "осиную талию".

Впрочем, один из комментаторов нашел другую причину внезапного похудения. Он заметил рядом с пепельницей сигареты, которые нередко курит Сергей Шнуров, и уличил Матильду в интенсивном курении. Кое-кто также предположил, что девушка свои размеры "отфотошопила".



