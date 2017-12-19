Анна Курникова и Энрике Иглесиас оказались "по разные стороны баррикад"

Анна Курникова и Энрике Иглесиас поделились в микроблоге интересными снимками. Поклонники поняли, что теперь звездная пара "по разные стороны баррикад".

Дело в том, что сейчас в России проходит Чемпионат мира по футболу. Естественно, что каждый из звездной четы решил болеть за представителей своей страны. Так Курникова опубликовала снимок со своим ребенком, где в кадре видна символика сборной Российской Федерации. После этого у супругов стали появляться истории в микроблоге, где они наблюдают за матчами чемпионата вместе со своими малышами. Однако Энрике не разделил взглядов избранницы: спустя некоторое время он так же опубликовал фото с одним из близнецов, вот только там на певце надет шарф с символикой сборной Испании.

Поклонники стали подшучивать в комментариях, что в семье произошел серьезный разлад из-за чемпионата по футболу, а Анна и Энрике теперь "по разные стороны баррикад" приучают детей к спорту.

Напомним, что Анна Курникова и Энрике Игресиас вместе уже около 16 лет. Энрике встретил русскую красавицу в 2002 году на съемках, где теннисистка принимала участие. С тех пор они состоят в отношениях. Уже в 2017 году на свет появились их дети - близнецы Николас и Люси.