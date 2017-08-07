Шопинг на миллион: Андрея Малахова раскритиковали за дорогую лотерею

Ведущий вместе с Ксение Собчак пообещал пользователям путешествие в Италию ради модных покупок. Такое объявление на Instagram понравилось далеко не всем.

Во вторник Андрей Малахов разместил на своей странице видеоролик, на котором его напарница наряжается в бутике. Знаменитости объявили дорогую лотерею, главным и единственным призом которой станет шопинг на миллион рублей.

Чтобы принять участие, звезды предлагают перейти по ссылке описании и оформить подписку на партнеров проекта. 5 июля Андрей Малахов и Ксения Собчак выберут случайного счастливчика во время прямой трансляции. Если победитель не захочет или не сможет отправиться в Италию - приз ему отдадут наличными.

Многие подписчики не оценили щедрую акцию, заподозрив подвох. Некоторые предположили, что ведущие попросту занимаются рекламой. Другие раскритиковали Андрея Малахова за расточительность. По мнению сердобольных россиян, миллион рублей можно отправить на благотворительность детям, которые рискуют погибнуть без дорогих операций.



